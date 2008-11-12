Партія регіонів назвала свого кандидата на посаду спікера

12:43, 12 листопада 2008
Політика
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Озвучив Єфремов

Олександр Лавринович в залі засідань ВР. Київ, 7 жовтня
Депутати від фракції Партії регіонів мають намір запропонувати Верховній Раді на посаду голови парламенту кандидатуру Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова регламентного комітету ВР Олександр ЄФРЕМОВ.

«Ми до моменту зняття спікера (Арсенія ЯЦЕНЮКА – УНІАН) ніяких консультацій не проводили», - сказав він, зауваживши при цьому, що сьогодні після голосування за відставку А.ЯЦЕНЮКА такі консультації розпочнуться.

«У нас є прекрасна кандидатура Олександр ЛАВРИНОВИЧ… Якщо парламент проголосує (за нього) ми з задоволенням будемо раді бачити його на цій посаді», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Водночас, на одне з уточнюючих запитань, яке стосувалося процедури голосування за пропонованого кандидата, О.ЄФРЕМОВ зауважив, що це залежатиме від рішення депутатів та від ситуації, що складатиметься.

 

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