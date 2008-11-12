Партія регіонів назвала свого кандидата на посаду спікера

Депутати від фракції Партії регіонів мають намір запропонувати Верховній Раді на посаду голови парламенту кандидатуру Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова регламентного комітету ВР Олександр ЄФРЕМОВ.

«Ми до моменту зняття спікера (Арсенія ЯЦЕНЮКА – УНІАН) ніяких консультацій не проводили», - сказав він, зауваживши при цьому, що сьогодні після голосування за відставку А.ЯЦЕНЮКА такі консультації розпочнуться.

«У нас є прекрасна кандидатура Олександр ЛАВРИНОВИЧ… Якщо парламент проголосує (за нього) ми з задоволенням будемо раді бачити його на цій посаді», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Водночас, на одне з уточнюючих запитань, яке стосувалося процедури голосування за пропонованого кандидата, О.ЄФРЕМОВ зауважив, що це залежатиме від рішення депутатів та від ситуації, що складатиметься.