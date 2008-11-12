Медведько: у ГПУ немає кримінальних справ проти нардепів

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО стверджує, що кримінальних справ стосовно народних депутатів у провадженні правоохоронних органів немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді.

«Кримінальних справ стосовно народних депутатів в провадженні правоохоронних органів на даний час немає, тому підстав, щоб генеральний прокурор звернувся з відповідним поданням (до парламенту) немає», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Зокрема, коментуючи заяви СБУ про причетність до рейдерського захоплення «Дніпровського вагоноремонтного заводу» народного депутата Івана СИДЕЛЬНИКА, О.МЕДВЕДЬКО підтвердив наявність кримінальних справ, порушених стосовно заступника та судді господарського апеляційного суду Сумської області, однак зауважив, «що на сьогодні відомостей щодо причетності народного депутата СИДЕЛЬНИКА у цих кримінальних справах немає». Водночас, він зазначив, що за матеріалами СБУ щодо можливої причетності І.СИДЕЛЬНИКА до рейдерського захоплення підприємства перевірка триває.

Говорячи про закиди СБУ на адресу народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ стосовно його причетності до незаконного надання статусу учасника бойових дій колу осіб, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що матеріали, які надійшли від СБ до Прокуратури Києва, за ними 15 жовтня в порушенні кримінальної справи було відмовлено через відсутність складу злочину.

«Зараз витребуваний цей матеріал і ми йому після вивчення дамо належну правову оцінку», - зазначив О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про наявність інформації щодо протиправної діяльності двох народних депутатів, які згадуються у матеріалах справ про контрабанду.

Він дав зрозуміти, що народні депутати, причетні до діяльності організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою, входять до складу парламентського Комітету з питань з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Тоді ж В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що Служба безпеки передала до Генеральної прокуратури матеріали для порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Г.МОСКАЛЯ.