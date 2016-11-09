Троє депутатів не подали щорічні декларації за 2015 рік, а дев’ять подали із запізненням - НАЗК

Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький у Facebook.

«В Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відсутні щорічні декларації за 2015 рік відповідних депутатів: Матіос Марії Василівни, Онищенка Олександра Романовича, Клюєва Сергія Петровича», - зауважив він.

Читайте такожУсі 9 тисяч справ щодо порушень при е-декларуванні передадуть в Печерський суд – нардеп

«Народні депутати, що несвоєчасно подали щорічні декларації за 2015 рік: Шухевич Юрій-Богдан Романович, Дубінін Олександр Іванович, Іщейкін Костянтин Євгенович, Шкіря Ігор Миколайович, Костанкевич Ірина Мирославівна, Дмитренко Олег Миколайович, Гіршфельд Анатолій Мусійович, Супруненко Олександр Іванович, Богуслаєва Вячеслава Олександровича», - пише Радецький.

Він зазначає, що «за попередніми результатами аналізу проходження першого етапу декларування та діяльності НАЗК в цей період роботи виявлено ряд проблем, які потребують вирішення шляхом внесення відповідних змін до законодавства».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Радецький розповів, що перевірку електронних декларацій посадовців буде розпочато одразу після затвердження порядку їх перевірки.