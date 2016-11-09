В НАЗК розповіли, коли почнуть перевіряти декларації чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький під час презентації проекту "Порядок здійснення моніторингу способу життя особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

За його словами, законодавство вводить новий “інститут викривачів”. Ними можуть бути засоби масової інформації, юридичні та фізичні особи, які повідомлятимуть НАЗК про невідповідність способу життя декларанта, статкам, вказаним у його декларації, а НАЗК перевірятиме такі заяви.

Відтак, якщо невідповідність буде виявлена, то декларанту загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність, залежно від величини невідповідності вартості майна, зазначеного у декларації, і того, яке має декларант насправді.

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Зокрема, коли мова йде про невідповідність, меншу за 345 тис. грн, то декларант може бути притягнутим до адміністративної відповідальності — виплати штрафу у розмірі до 50 тис. грн, якщо ж невідповідність - понад 345 тис., то тоді НАЗК спрямовує матеріали перевірки до НАБУ, яке вже відкриватиме кримінальні провадження і передаватиме їх до судів.

“Наприклад, якщо суб'єкт декларування не задекларував пароплав чи літак. Ми перевіримо, чи належить він йому, згідно з відповідними реєстрами, і вчинятимемо відповідні дії. Тобто, притягуватимемо до адміністративної відповідальності або передамо матеріали до НАБУ. Якщо різниця менша за 345 тис. грн, то штраф може складати від 1,7 тис. грн (це його уточнення, а не наше) за несвоєчасне подання декларації і до 50 тис. - за неповноту декларації”, - сказав Радецький.

Водночас він наголосив, що доки відповідний порядок розгляду заяв викривачів не затверджено на засіданні НАЗК та не схвалено Міністерством юстиції, агентство не може здійснювати такі перевірки. При цьому Радецький не зміг спрогнозувати, коли ці процедури будуть завершені.

Як повідомлялося, на сьогодні до НАЗК подано 105 тис. 833 електронних декларацій.

НАЗК визначило процедуру перевірки факту подання декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та очікує її затвердження Міністерством юстиції.