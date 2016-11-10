У розвідці назвали повідомлення РФ про "українських диверсантів" спробою дискредитації України в очах усього світу
У Головному управлінні розвідки України також спростовують, що в анексованому Севастополі вчора були затримані їх співробітники.
Про це йдеться в заяві відомства.
"Заяви ФСБ про затримання співробітників ГУР - черговий фейк. Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в Севастополі", - йдеться в повідомленні.
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У розвідці кажуть, що це заява направлена на "приховування особистих репресивних дій проти жителів півострова, а також з метою дискредитації України в очах міжнародного співтовариства".
Як повідомлялося, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що 9 листопада затримали в анексованому Севастополі чергових "українських диверсантів", які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму. Зокрема, зазначається, що затримані нібито є членами "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України".
У Міноборони вже заявили, що українських диверсантів в Криму немає, а ФСБ в черговий раз вводить всіх в оману.