У розвідці назвали повідомлення РФ про "українських диверсантів" спробою дискредитації України в очах усього світу

Про це йдеться в заяві відомства.

"Заяви ФСБ про затримання співробітників ГУР - черговий фейк. Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в Севастополі", - йдеться в повідомленні.

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У розвідці кажуть, що це заява направлена на "приховування особистих репресивних дій проти жителів півострова, а також з метою дискредитації України в очах міжнародного співтовариства".