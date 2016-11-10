В АП сподіваються на продовження санкцій проти Росії: до Конгресу та Сенату США обрали прихильників України

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна", відповідаючи на запитання, чи призведе президентство Трампа до зняття санкцій з Росії.

Читайте також"Нотка клоунади": в контактній групі розповіли про бажання бойовиків привітати Трампа "офіційною нотою"

"По-перше, я хотів би зазначити, що США будують свою політику, виходячи з принципів поваги до територіальної цілісності, суверенітету, виходячи з підтримки свободи, незалежності і демократії", - заявив Єлісєєв.

"По-друге, для того, щоб прийняти таке радикальне рішення (про зняття чи послаблення санкцій проти РФ – УНІАН), це рішення не самого президента, але й рішення парламенту: Конгресу та Сенату. Навіть за результатами сьогоднішніх виборів до Конгресу та Сенату обрані всі прихильники України як з боку республіканців, так і з боку демократів. Тому ми сподіваємося, що такі рішення не будуть мати місце, що санкції будуть продовжені, і в цьому нас запевнила американський посол", - додав Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Сполучені Штати Америки у грудні продовжать чинність санкцій проти РФ.

1 вересня США доповнили списки фізичних та юридичних осіб, на яких накладені санкції за причетність до російської агресії та окупації українських територій. У список також потрапили компанії, що працюють у тимчасово окупованому Криму.

США у зв’язку з дестабілізацією ситуації в Україні та агресією Росії запровадили проти РФ кілька пакетів санкцій, переважно проти російських фізичних і юридичних осіб, але також проти осіб та інституцій з лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Подібні заходи скоординовано запровадили також Європейський Союз, країни-члени «Великої сімки» і ще деякі держави.