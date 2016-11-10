Санкції щодо Росії збережуться, поки Крим не повернеться Україні - Держдеп

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Наша позиція була і, безумовно, залишиться незмінною протягом цієї адміністрації", - сказав він.

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Тонер зазначив, що це стосується і позиції США щодо Криму.

"Що стосується санкцій щодо Криму, вони залишаються, поки Росія не зніме свої сили з Криму і не поверне півострів назад Україні", - підкреслив заступник речника Держдепу.

Крім цього, він підтвердив незмінність позиції США щодо Японії, договір про безпеку з якої передбачає, що у разі потреби США прагне до захисту Японії.

Очікується, що Трамп прийме присягу 20 січня в якості 45-го президента Сполучених Штатів.