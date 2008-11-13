Генсек НАТО пропонує давати українським депутатам медалі з боксу

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР вважає вчорашню бійку у Верховній Раді України свідченням “демократії в дії”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Таллінні після завершення консультацій Україна-НАТО.

Я.СХЕФФЕР, відповідаючи на запитання журналістів, як складна внутрішньополітична ситуація в Україні вплине на перспективи отримання державою Плану дій щодо членства у НАТО, зазначив: «Я хочу подивитися на цю ситуацію з позитивної точки зору, адже як би не розглядалося це питання – йдеться про демократію в дії. В Україні є демократія в дії», - сказав Я.СХЕФФЕР.

Водночас генсек НАТО зауважив, що за те, що вчора відбувалося у Верховній Раді України, «краще роздавати медалі з боксу».

При цьому Я.СХЕФФЕР наголосив, що політична стабільність у державі є важливим чинником. Але щодо в ситуації в Україні, він зауважив, що така «дієва демократія (йдеться про поведінку народних депутатів у Верховній Раді – УНІАН)» не може заважати поступовому руху України в напрямку отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР відсторонила спікера парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА від ведення пленарних засідань.

Після цього депутати від БЮТ заблокувати трибуну ВР. Також депутати від фракцій Партії регіонів і БЮТ проникли до приміщення, де розташована електронна система для голосування “Рада”, і влаштували там бійку. При цьому вони вибили двері та розбили скло огорожі.

Представники БЮТ намагалися перешкодити проведенню голосування за відставку А.ЯЦЕНЮКА за допомогою системи “Рада”.

Однак згодом ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.