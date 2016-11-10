МВФ допоможе при перевірці активів українських декларантів за межами країни - НАЗК

Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала, що оприлюднення декларацій – це тільки перший крок на шляху очищення суспільства від корупціонерів. Наступний крок – перевірка декларацій та відповідні вироки.

Читайте такожСвітовий банк допоможе НАЗК удосконалити систему е-декларування

«МВФ вважає, що головна увага НАЗК стосовно перевірок декларацій має бути до чиновників із найвищого ешелону влади. Бо «риба гниє з голови». Відтак, Міжнародний валютний фонд пообіцяв всебічну допомогу при перевірці майнових та фінансових активів українських декларантів за межами держави», – заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.