"Ляшко займає місце Парасюка на екранах": соцмережі про "бійку дня" між "радикалом" та Бойком

13:41, 14 листопада 2016
Політика
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14 листопада під час засідання Погоджувальної ради парламенту Бойко напав на лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Соцмережі вже відреагували на бійку Бойка та Ляшка / Фото УНІАН

Сталося це після того, як Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції "Опозиційний блок", зокрема і Бойка, в тому, що вони їздять до Росії за вказівками.

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Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів вдарив Ляшка. Потім він ще раз розпочав бійку, коли Ляшко обурився, чому такі, як Бойко, не сидять у в'язниці.

Соцмережі вже відреагували на бійку дня.

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