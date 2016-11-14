"Ляшко займає місце Парасюка на екранах": соцмережі про "бійку дня" між "радикалом" та Бойком
13:41, 14 листопада 2016Політика
2408 1
14 листопада під час засідання Погоджувальної ради парламенту Бойко напав на лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка.
Соцмережі вже відреагували на бійку Бойка та Ляшка / Фото УНІАН
Сталося це після того, як Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції "Опозиційний блок", зокрема і Бойка, в тому, що вони їздять до Росії за вказівками.
Читайте такожПарубій - Бойку: минув той час, коли регіонали "за допомогою кастетів ламали депутатам голови" (відео)
Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів вдарив Ляшка. Потім він ще раз розпочав бійку, коли Ляшко обурився, чому такі, як Бойко, не сидять у в'язниці.
Соцмережі вже відреагували на бійку дня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter