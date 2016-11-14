"Ляшко займає місце Парасюка на екранах": соцмережі про "бійку дня" між "радикалом" та Бойком

Сталося це після того, як Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції "Опозиційний блок", зокрема і Бойка, в тому, що вони їздять до Росії за вказівками.

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Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів вдарив Ляшка. Потім він ще раз розпочав бійку, коли Ляшко обурився, чому такі, як Бойко, не сидять у в'язниці.

Соцмережі вже відреагували на бійку дня.