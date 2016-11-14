Ляшко про бійку з Бойком: кулаки є, розуму немає (відео)

Він зазначив, що їхня позиція викликала бурхливу реакцію Бойка, передає 112 Україна.

"Він продемонстрував, що кулаки у нього є. Кулаки є, розуму немає. У нас навпаки, є кулаки і розум, тільки ми не пускаємо кулаки в хід в парламенті. Ми можемо пустити, коли на якусь дівчину хуліган в під'їзді нападе, коли хтось ґвалтувати українку буде в під'їзді, ми пустимо кулаки і дамо по мізках. А коли треба захищати українців, то депутатами нас делегували, щоб ми словом захищали, а не кулаками. Де треба, можемо і кулаками", - заявив Ляшко.

Читайте такожПарубій - Бойку: минув той час, коли регіонали "за допомогою кастетів ламали депутатам голови" (відео)Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, під час засідання Погоджувальної ради парламенту Бойко напав на лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Зокрема, це сталося після того, як Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції “Опозиційний блок”, зокрема і Бойка, в тому, що вони їздять до Росії за вказівками. Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів вдарив Ляшка. Потім він ще раз розпочав бійку, коли Ляшко обурився, чому такі, як Бойко, не сидять у в'язниці.

У відповідь на це голова Верховної Ради Андрій Парубій попередив Бойка, що за бійки у парламенті ініціюватиме заборону на відвідування йому кількох засідань. Парубій наголосив, що минув той час, коли представники тодішньої Партії регіонів “за допомогою кастетів ламали депутатам голови”. Спікер запевнив, що не допустить таких ситуацій ні на Погоджувальній раді, ні в сесійній залі.

Після того Бойко залишив приміщення, де відбувалося засідання.