Регіонал: Верховна Рада залишилася не тільки без голови, а й без рук

Звільнення спікера ВР Арсенія Яценюка безпосередньо пов`язане з призначенням нової кандидатури на цю посаду, причому зробити це необхідно якнайскоріше. Інакше – це стане точкою неповернення на шляху до дострокових виборів, заявив в коментарі УНІАН нардеп-регіонал Сергій Ківалов.

Хоча Регламент парламенту уповноважує першого заступника виконувати обов`язки Голови Верховної Ради у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх посадових обов`язків, але Конституція України вимагає, щоб акти ВР, у тому числі і прийняті парламентом закони підписував саме спікер, зауважив нардеп. «На перевірку виявляється, що без «Голови Верховної Ради» не може бути підписаний жоден закон, а сама Рада – не тільки «безголова», а й «безрука».

«Згідно загальноприйнятого тлумачення Конституції, і загальноприйнятій практиці її застосування, підписання законів – і первинне, перед спрямуванням на підпис Президентові, і остаточне, у разі непідписання ним закону, повторно прийнятого парламентом з подоланням вето, трактується не як обов`язок, а як повноваження, - переконаний Ківалов. - Відповідно, ніхто крім чинного Голови Верховної Ради здійснити підписання Закону України не має права».

Таким чином, у відсутність спікера, закони України нема кому підписувати, а непідписані або підписані нелегітимною особою – не можна відправляти на підпис Президентові. Навіть якщо закони прийматимуться, вони не зможуть набрати чинності, підсумував регіонал.

“Якщо новий Голова ВР не буде обраний в найкоротші терміни Парламент, не здатний приймати закони, виявиться недієздатним, а дострокові парламентські вибори – неминучими”.