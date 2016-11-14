Парубій запевняє, що парламент не перетвориться на "боксерський ринг"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

Спікер зазначив, що сьогодні парламент є працюючим і це "найбільше дошкуляє сьогодні і нашим опонентам, і, впевнений, в тому числі, опонентам за кордоном".

Читайте такожПарубій - Бойку: минув той час, коли регіонали "за допомогою кастетів ламали депутатам голови" (відео)

Парубій наголосив, що "ніхто не перетворить парламент у боксерський ринг".

Спікер парламенту зауважив, що дії співголови фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка були неадекватними, тому відкриття у зв’язку з цим кримінальної справи за фактом бійки у Верховній Раді України є правильним.

"Конфлікт, який виник на погоджувальній раді був безпідставний. Парламент, ВР це є той майданчик, де між собою депутати дуже часто сперечаються. Мабуть, нема пленарного дня, щоб і до мене не йшли звинувачення, в тому числі від "Опозиційного блоку" - часто не справедливі, часто образливі і жорсткі звинувачення, але це не є підставою для того, щоб розпочинати бійку", - сказав голова ВР.

"Я вважаю, що сьогодні була неадекватна реакція, я вважаю, що сьогодні неприйнятною була реакція голови фракції "Опозиційний блок" Бойка", - додав Парубій.

Він запевнив, що парламент буде працювати, ухвалювати закони та проводити реформи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, під час засідання Погоджувальної ради парламенту Бойко напав на лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Зокрема, це сталося після того, як Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції “Опозиційний блок”, зокрема і Бойка, в тому, що вони їздять до Росії за вказівками.

Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів вдарив Ляшка. Потім він ще раз розпочав бійку, коли Ляшко обурився, чому такі, як Бойко, не сидять у в'язниці.