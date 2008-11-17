Балога: сьогодні не треба думати про позачергові вибори

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА бачить кілька конфігурацій коаліції, яка могла би бути сформована у Верховній Раді.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«Я вважаю, що шлюзи відкрито для того, щоб у парламенті 6-го скликання знайшли порозуміння всі політичні сили, щоб сформувати нову коаліцію», - сказав В.БАЛОГА.

При цьому він наголосив, що форматів нової коаліції багато. «І Партія регіонів – БЮТ, і «Наша Україна» - БЮТ – Блок Литвина і багато інших варіантів. Зараз двері відкриті. Сідайте домовляйтесь», - сказав глава Секретаріату.

Він додав, що це буде «добрим кроком» для консолідації суспільства та заощадження коштів, необхідних для стабілізації економічної ситуації в країні.

В.БАЛОГА зауважив, що сьогодні не потрібно думати про проведеня позачергових виборів. «Наше основне завдання у 2008 році – це стабілізація економічної стуації, а потім вже потрібно думати, чи буде можливість сформувати нові політичні союзи у нині діючому парламенті», - сказав він.

Керівник Секретаріату переконаний, що проведення ще одних виборів до ВР залежить виключно від політичних сил у парламенті. «Тому сьогодні і Блок Литвина, і Партія регіонів, і Наша Україна, і БЮТ, і комуністи врешті-решт мають право думати про те, чи є можливість їм сформувати коаліцію», - сказав він.

В.БАЛОГА зауважив, що Указ Президента про дострокові вибори призупинено і «м’яч закинутий на поле Верховної Ради».