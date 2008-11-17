Ющенко звернувся з проханням до Бенедикта XVI і Варфоломія I

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Папу Римського БЕНЕДИКТА XVI та Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І згадати у своїх молитвах жертв Голодомору 1932-1933 років

Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави направив листи до Ватикана і Стамбула, у яких просить Папу Римського та Вселенського патріарха згадати в своїх молитвах безневинно загиблих під час Великого Голоду 1932-1933 років в Україні.

Президент нагадує, що у листопаді 2008 року український народ та міжнародна громадськість відзначатимуть 75-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні – національної трагедії, що забрала життя мільйонів людей.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, що Голодомор 1932-1933 років істотно вплинув на перебіг історії України XX століття.

«Завдяки праці учених виявлено незаперечні докази того, що це був акт геноциду. Комуністичний режим мав намір знищити цвіт нації та самі корені українства. Все це робилося з метою зламати нашу волю до свободи і відродження власної державності. Проте всі зусилля нелюдів зазнали поразки. Боголюбивий український народ попри небачені втрати вистояв і переміг», – аргументує Президент України.

Президент також передав церковним ієрархам побажання доброго здоров`я, благополуччя та миру.