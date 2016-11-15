Посол Польщі про спалення українського прапора у Варшаві: це чиста провокація Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив сьогодні, 15 листопада, під час брифінгу в Харкові.

«Росія намагається зробити все, щоб дестабілізувати не тільки Україну, але й Європейський Союз. У Польщі є така проблема, що поляки знають Росію, знають російську методологію. Однак «гібридна війна» є загрозою. Люди знають, що був спалений український прапор кілька днів тому. Це чиста провокація була, зроблена проросійським середовищем у Польщі. Я думаю, що такі провокації ще будуть. Росія намагається посварити нас, поляків і українців, так, щоб можна було перегравати історію», - сказав Пєкло.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 11 листопада, у Варшаві під час Маршу незалежності був спалений Державний прапор України.