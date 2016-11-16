Глава Генічеської РДА - Путіну: що ви там у Кремлі всі курите? (відео)

Відео було записане на Арабатській стрілці, де розташований крановий вузол на магістралі між Генічеським районом і Кримом, і газовий амбар, призначений для аварійного скидання газу, передає "Новий візит".

Воробйов продемонстрував, що подача газу в Генічеський район з окупованого Криму повністю відсутня, а газова заслінка закрита відтоді, як 1 серпня 2015 року кримська сторона за своєю ініціативою перекрила подачу газу з Арабатської стрілки в Глібовське сховище на території півострова.

Також Воробйов жорстко звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в прес-службі Кремля заявили, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з так званим «головою» уряду анексованого Криму Сергієм Аксьоновим розпорядився подати газ в український Генічеськ із окупованого Криму. За словами Аксьонова, надійшло звернення від жителів Генічеська про постачання газу до міста з Криму.

У свою чергу голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов спростував інформацію прес-служби Кремля про подачу в Генічеськ газу з окупованого Криму. За його словами, потреби в додаткових поставках газу місту немає.

Пізніше в «Укртрансгазі» запевнили, що Генічеськ забезпечений газом місцевого видобутку, а Україна газ із тимчасово окупованої території Криму не отримує.