Луценко: В Раду можуть надійти ще два подання про притягнення нардепів до кримінальної відповідальності

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає до кінця року внесення до Верховної Ради ще двох подань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після засідання Регламентного комітету ВР, на якому розглядалося подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського.

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"Є шанс ще щонайменше двох подань. І достатньо високий", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Луценко заявив про підготовку подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі впродовж 179 днів особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

Сьогодні, 16 листопада, на засіданні регламентного комітету Луценко попросив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі Драбинка.

Регламентний комітет ВР переніс винесення рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності до отримання від ГПУ додаткових пояснень і доказів.