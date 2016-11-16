Луценко пообіцяв передавати Новинському у в’язницю книги

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв народному депутату Вадиму Новинському передавати книжки до в’язниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи ВР під час словесної перепалки з Новинським, який назвав подання ГПУ про позбавлення його депутатської недоторканності та розгляд комітетом “політичним шоу”.

Луценко підкреслив, що для проведення слідчих дій необхідне зняття депутатської недоторканності.

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На репліку Новинського про те, що проти нього затіяно “політичне шоу”, Луценко сказав: “Навіть зняття депутатської недоторканності дає можливість говорити, читати і писати. І навіть в тюрмі можете говорити, читати і писати. Можу навіть рекомендувати список книжок, який мені в свій час в тюрму не передавали, а я передам”, - сказав Луценко, звертаючись до Новинського.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо його причетності до викрадення помічника настоятеля УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

За даними слідства, Янукович у 2013 році для подальшої узурпації влади вирішив створити організоване угруповання, яке б у результаті протиправних дій змусило митрополита Володимира добровільно відмовитися від виконання своїх обов’язків з метою призначення в подальшому намісником УПЦ МП більш лояльної до чинної влади особи.

Відповідальним, як зазначає слідство, за вирішення цих питань було визначено Новинського.

Сьогодні, 16 листопада, на засіданні регламентного комітету Луценко попросив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Своєю чергою Новинський назвав «набором політичних декларацій» обвинувачення, висунуті йому Генпрокуратурою.