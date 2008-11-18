Верховна Рада у першу чергу візьметься за голову

Верховна Рада України cьогодні першим питанням розглядатиме обрання голови парламенту.

Про це вчора на нараді домовилися керівники фракцій та керівництво ВР.

У разі позитивного вирішення цього питання буде сформовано порядок денний з декількох законопроектів, які мають переважно соціальний характер. «Однак якщо голова Верховної Ради України не буде обраний, після цього буде оголошено перерву і не розглядатиметься жоден з актів», - сказав перший заступник голови парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомялося, на посаду голови ВР розглядаються кандидатури О.ЛАВРИНОВИЧА (Партія регіонів), Івана ПЛЮЩА (“Наша Україна – Народна самооборона”), Володимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Адама МАРТИНЮКА (КПУ).