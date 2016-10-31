Питання "безвізу" для України у листопаді вирішене не буде: його немає у порядку денному Європарламенту

В опублікованому на сайті Європарламенту порядку денному майбутньої сесії не згадується питання лібералізації візового режиму ані для України, ні для Грузії.

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Також не згадується і розгляд так званого механізму припинення безвізового режиму, затвердження якого називають головною перешкодою візової лібералізації з Україною і Грузією.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна отримає рішення про введення безвізового режиму з боку Європейського Союзу до саміту Україна-ЄС 24 листопада.

"Я впевнений у тому, що документи про надання Україні безвізового режиму будуть підписані та ратифіковані Європарламентом, немає жодних сумнівів. Можу сказати, навіть, до якої дати – до 24 листопада, бо 24 листопада є саміт Україна-ЄС і ми домовились, що на цей саміт усі документи будуть готові", – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня міністри внутрішніх справ країн ЄС узгодили свою позицію щодо так званого механізму екстреного зупинення безвізового режиму з третіми країнами.

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За інформацією іноземних ЗМІ, у той же день міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв заявив, що питання надання Євросоюзом безвізового режиму для України не буде розглядатися найближчим часом.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що "ніяких нових рішень щодо візової лібералізації" не буде прийнято до затвердження механізму швидкої зупинки безвізового режиму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін очікує, що Європейський Союз у жовтні-листопаді винесе позитивне рішення щодо введення безвізового режиму з Україною. 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція стала наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала всі критерії в рамках Плану дій щодо візової лібералізації.

5 вересня учасники засідання Комітету Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ не надали жодних заперечень до доповіддю про надання Україні безвізового режиму.