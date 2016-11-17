Посли ЄС дали "зелене світло" безвізовому режиму з Україною

Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн-членів (COREPER) схвалив позицію Ради на міжінституційні переговори щодо безвізового режиму для України. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС за результатами засідання, передає власний кореспондент УНІАН.

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Остаточне рішення має бути затверджено Європейським парламентом та Радою ЄС після проведення міжінституційних переговорів.

«17 листопада Комітет постійних представників погодив від імені Ради позицію на переговори щодо візової лібералізації для України. Комітет підтвердив пропозицію Комісії надати безвізовий в'їзд для громадян ЄС під час поїздок на територію України і для громадян цієї країни під час поїздок в ЄС на термін перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду», - йдеться у рішенні.

Разом з тим, Рада ЄС висловилася за те, щоб набуття чинності лібералізації візового режиму для України відбулося одночасно із вступом в силу нового «механізму тимчасового призупинення». «На основі цього мандата головування розпочне переговори з Європейським парламентом», - йдеться у рішенні.

Це рішення є важливим, наступним етапом процесу ухвалення рішення ЄС щодо безвізового режиму для України. До цього свою позицію висловив профільний Комітет Європейського парламенту LIBE, підтримавши пропозицію Єврокомісії надати Україні безвізовий режим.

Після цього мають розпочатися тристоронні міжінституційні переговори за участю представників Європейського парламенту (доповідача з цього питання Марії Габріель), Ради ЄС, яка буде представлена головуючою в ЄС країною та Європейською Комісією. Початок таких переговорів залежить від того, як швидко буде ухвалено рішення щодо механізму тимчасового припинення, обговорення щодо якого ще продовжується у тристоронньому форматі.

Після того, як ситуація навколо механізму тимчасового припинення буде вирішена, остаточне рішення щодо надання Україні безвізового режиму має бути ухвалено на пленарному засіданні Європейського парламенту та на засіданні Ради ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада голова Європарламенту Мартін Шульц заявив, що законодавчий орган ЄС готовий до скасування візового режиму для українців.

Нагадаємо, 15 листопада європейський чиновник анонсував, що розгляд питання надання Україні безвізового режиму Европейським Союзом на рівні Комітету постійних представників країн-членів (Coreper) відбудеться в четвер, 17 листопада.

«Так, це питання стоїть на порядку денному. У випадку, якщо рішення буде прийнято, ми оприлюднимо прес-реліз », - сказав він. Очікується, що в разі прийняття позитивного рішення, як це було в Грузії, буде погоджена позиція ЄС для проведення міжінституційних переговорів.

«5 жовтня Комітет постійних представників погодив від імені Ради позицію на переговорах щодо візової лібералізації для Грузії. Комітет підтвердив пропозицію комісії надати безвізовий в'їзд для громадян ЄС під час поїздок на територію Грузії і для громадян цієї країни під час поїздок в ЄС на термін перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду », - йдеться в документі, прийнятому по Грузії.