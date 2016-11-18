Порошенко вивів Пашинського зі складу наглядової ради "Укроборонпрому"
03:22, 18 листопада 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко припинив повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому", народного депутата Сергія Пашинського.
Пашинського вивели зі складу наглядової ради "Укроборонпрому" / фото: УНІАН
Про це сказано в указі №510/2016 від 17 листопада, опублікованому на сайті глави держави.
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"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року №309 "Про членів Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" С.Пашинського", - йдеться в указі.
Повідомляється, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
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