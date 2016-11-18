Луценко порадив Ляшку "формулювати обвинувачення в юридично прийнятній термінології"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після спільної прес-конференції з головою Служби безпеки України Василем Грицаком.

На питання, чи будуть правоохоронці перевіряти інформацію народних депутатів щодо співпраці їхніх колег з Росією, генпрокурор відповів: "Як тільки Олег Ляшко сформує свої обвинувачення в юридично прийнятній термінології, ми безумовно розглянемо будь-які його заяви і заяви інших громадян у встановленому порядку. До того часу все це залишається політичним піаром»

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В свою чергу Грицак погодився з Луценком та наголосив, що правоохоронці мають реагувати у тих ситуаціях, які мають ознаки підготовки або факту вже вчиненого злочину.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада під час засідання Погоджувальної ради парламенту співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко напав на Ляшка. Це сталося після того, як Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції «Опозиційний блок», у тому числі й Бойка, у тому, що вони їздять до Росії за вказівками.

Того ж дня за відповідною заявою народних депутатів було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).