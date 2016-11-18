"Боєць" Парасюк прокоментував бійку Бойка і Ляшка: в "Опоблоці" нахабніють

Таку думку в кулуарах Верховної Ради висловив народний депутат Володимир Парасюк, передає 112.ua.

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"Треба вникнути в суть конфлікту між лідером "Опозиційного блоку" Юрієм Бойком і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком - УНІАН). "Опозиційний блок" зник після Майдану, вони боялися говорити, висловлювати свою думку, а тепер з кожним місяцем все більше нахабніють і нахабніють. Скоро взагалі вийдуть і скажуть, що давайте Януковича повернемо, і всіх, хто зараз в розшуку. Бойко таким чином показав, що "мені плювати на всі ваші революції на всю вашу боротьбу, захочу буду бити Ляшка". Як не крутіть, Олег Валерійович – це людина, яка стоїть на проукраїнських позиціях. Є до нього питання в політикумі, але це конфронтація світоглядів щодо нашої державності", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня на засіданні Погоджувальної ради парламенту сталася бійка між Ляшком і Бойком. Бойко сидів поруч з Ляшком на Погоджувальній раді, коли лідер Радикальної партії Ляшко почав звинувачувати народних депутатів з фракції "Опозиційний блок", в тому числі і Бойка, в тому, що вони їздять в Росію за вказівками.

Після цього Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів ударив Ляшка. Ляшко, по суті, лише захищався, не даючи здачі у відповідь.