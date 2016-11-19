У ГПУ пояснили, чому Порошенко прийшов давати свідчення раніше запланованого

Президент України Петро Порошенко дав свідчення у справі Майдану в ГПУ раніше запланованої дати, бо у нього з'явився вільний час. Про це повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає "112 Україна".

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"Дійсно, вчора відбувся допит. Загалом, принципову згоду було отримано раніше. Вся проблема була в "вікні", тобто в часі, який президент може виділити для допиту. Вчора з'явилася така можливість, і, звичайно, ми нею скористалися, не чекаючи 29 листопада. Слідчі здійснили цей допит, і важливий сам факт, звичайно, а не дата", – сказав Горбатюк.

Говорячи про суть розмови з президентом, представник Генпрокуратури зазначив: "Були задані питання, які стосуються тих подій, де свідком був Петро Порошенко, і отримання на них відповідей. Ці відповіді будуть використані в ході слідства".

Інформацію від Порошенка використають під час розслідування.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко викликали в ГПУ як свідка у справі про злочини проти активістів Майдану. За допиту є принципова домовленість з президентом.

8 серпня Горбатюк повідомив, що ГПУ має намір викликати на допит Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і мера Києва Віталія Кличка щодо подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.