Порошенко протягом шести годин давав свідчення у справі Майдану - ЗМІ

12:29, 19 листопада 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко дав свідчення у справі про злочини під час Євромайдану.

Порошенка допитали у справі Майдану / Фото УНІАН

Допит мав відбутися 29 листопада у приміщенні генпрокуратури, однак пройшов вчора ввечері, 18 листопада, в адміністрації президента, передає Громадське

Президент давав свідчення протягом шести годин, в декількох епізодах у справі Майдану. 

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Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенка викликали в ГПУ як свідка у справі щодо злочинів проти активістів Майдану. Щодо допиту є принципова домовленість з президентом.

8 серпня Горбатюк повідомив, що ГПУ має намір викликати Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та мера Києва Віталія Кличка щодо подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.

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