Турчинов перевіряє, як Черновецький тратив бюджетні гроші

Турчинов доручив перевірити ефективність використання КМДА бюджетних коштів

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив Головному контрольно-ревізійному управлінню перевірити ефективність використання Київською міською державною адміністрацією бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Я думаю, що ті матеріали, які ми отримаємо найближчим часом, дадуть змогу притягати до кримінальної відповідальності тих, хто ухвалював незаконні рішення», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Віце-прем`єр пояснив, що йдеться про незаконне використання міською владою під час позачергових виборів мера столиці бюджетних коштів для виплати премій працівникам сфери освіти й охорони здоров`я, а також доплат до пенсій.

«Це додаткове фінансування використовували за рахунок ресурсів цих сфер, запланованих на IV квартал року. Проблема полягає в тому, що вже почався IV квартал, і в Києві склалася критична ситуація через авантюризм київського керівництва щодо фінансування системи освіти та охорони» здоров`я, - зазначив О.ТУРЧИНОВ.