Порошенко розповів про роль Євромайдану для України і коли буде введено безвізовий режим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у зверненні до українського народу з нагоди Дня Гідності і Свободи.

«Саме Євромайдан, Революція Гідності і світлої пам'яті Небесна сотня безповоротно визначили європейський вектор України», - зазначив Порошенко.

«Ми рухаємося в правильному напрямку і до правильних цілей. Та шлях до європейських зірок, як і будь-який інший, пролягає крізь терни - per aspera ad astra», - додав президент.

Порошенко повідомив, що Європейський Союз найближчим часом надасть Україні безвізовий режим після узгодження внутрішніх процедур.

«Ми реалізували 144 пункти Плану дій з візової лібералізації, здійснивши при цьому низку надзвичайно важливих для нас самих реформ», - констатував президент.

Президент нагадав, що цього тижня Рада Євросоюзу одностайно ухвалила рішення, яким визнала повне виконання Україною всіх зобов'язань.

Читайте такожЕксперти проаналізували обіцянки українських політиків, які вони давали на Майдані

«Вона задекларувала чітку політичну волю Союзу та всіх його членів надати нам безвізовий режим найближчим часом, після узгодження деяких їхніх суто внутрішніх процедур Європейського Союзу», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) схвалив позицію Ради ЄС на міжінституційні переговори щодо безвізового режиму для України, погодившись з пропозицією Європейської комісії надати такий режим.

Остаточне рішення має бути затверджене Європейським парламентом та Радою ЄС після проведення міжінституційних переговорів.

Нагадаємо, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій з візової лібералізації.

Читайте такожЗМІ дізналися, коли Україні слід чекати "безвізу" з ЄС (відео)

26 вересня комітет Європарламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

На переконання президента Порошенка Україна отримає рішення про запровадження безвізового режиму з боку Європейського Союзу до саміту Україна-ЄС 24 листопада.