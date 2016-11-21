Кличко: Україна буде сильною, європейською державою, але ми повинні пройти шлях змін і реформ

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, вітаючи українців з Днем гідності та свободи.

"Минуло три роки з дня початку Революції Гідності. Три роки тому в цей день ми вийшли, щоби відстояти своє прагнення жити в демократичній європейській державі. Ми зробили свій вибір, але він дається нам дорогою ціною - ціною життів Героїв, які полягли на Майдані, і патріотів, які сьогодні захищають на Сході незалежність і цілісність нашої держави, нашу з вами свободу і гідність. Україні випав складний шлях випробувань. І ми повинні його з честю подолати, - щоб побудувати сильну і успішну країну, в якій ми хочемо жити ", - наголосив Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

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Він відзначив, що, на жаль, необхідні реформи відбуваються в країні болісно і не так швидко, як хотілося б. "Я переконаний, Україна буде сильною, європейською державою, але ми повинні втілити всі необхідні зміни. Іншого шляху в нас немає", - підкреслив Віталій Кличко.