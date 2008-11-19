Медведєв: тут вже до бабки не ходи — наступний рік буде дуже важким

Учора на виїзному засіданні Держради РФ в Іжевську президент РФ визнав три факти, які ще напередодні заперечувалися чиновниками вищого рівня. Дмитро Медведєв заявив про наявність кризи в Росії взагалі, в її реальному секторі зокрема і про загрозу масштабного безробіття. Глава російської держави вперше озвучив загальний розмір антикризової допомоги — більше 5 трлн руб. Проте експерти прогнозують, що на порятунок економіки буде потрібно значно більше: урядовий план з підтримки реального сектора економіки як і раніше не оцінений.

До вчорашнього дня чиновники всіх рівнів говорили лише про світову фінансову кризу з епіцентром в США, звинувачуючи у всіх проблемах американські власті. Саме у такому ключі було витримано послання президента РФ Федеральним зборам 5 листопада. Про те, що «у нас кризи немає», говорив і прем`єр Володимир Путін під час робочої поїздки до Новосибірська. При цьому всіма спікерами незмінно наголошувалося, що російська економіка «досить добре підготовлена до тривалих зовнішніх шоків».

На думку більшості аналітиків, пік кризи буде в Росії наступного року. Визнав це фактично і президент РФ: «Не хотіли б тут векселі давати, але єдине, що можу сказати: тут вже до бабки не ходи — наступний рік буде дуже важким».

РБК