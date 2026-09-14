РФ атакувала склади підприємства в Прилуках: є загиблі та поранені

Ворог вдарив по складах сільгосппідприємства.

Внаслідок ворожого удару по складах сільгосппідприємства у Прилуках на Чернігівщині загинули троє людей, є поранені. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

"Сьогодні вдень росіяни атакували складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.

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Як розповів Суспільному начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов, за попередньою інформацією, під час атаки на Прилуки ворог застосував баражувальний боєприпас "Бандероль".

"Унаслідок удару загинули троє цивільних. Одна людина загинула біля п'ятиповерхівки, інша – у своїй квартирі від вибухової хвилі, ще одна – на сусідньому підприємстві. Сімом людям наразі надають допомогу, їх доставили до лікарень каретами "швидкої", а також автомобілями поліції", – заявив Стоянов.

Інші атаки РФ на регіони України

13 вересня на Волині, за 2 км від кордону з Польщею, росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

10 вересня РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару було пошкоджено торговельні павільйони та магазин, загорілися автомобілі. Загинули п’ятеро людей, понад 60 дістали поранення.

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