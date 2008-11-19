Лавринович придумав стажувати німців у Верховній Раді

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ ініціює запровадження програми стажування німецьких спеціалістів в українському парламенті.

Про це повідомляє прес-служба О.ЛАВРИНОВИЧА. Згідно з повідомленням, сьогодні О.ЛАВРИНОВИЧ провів зустріч із депутатом німецького Бундестагу, головою відбіркової комісії програми стажування в німецькому парламенті «Міжнародна парламентська стипендія» Берндом ШЕЕЛЕНОМ.

«Співпраця парламентів України і Німеччини має довгу і плідну історію», - наголосив на початку зустрічі О.ЛАВРИНОВИЧ.

На його переконання, програма стажування в німецькому парламенті «Міжнародна парламентська стипендія», якою займається Б.ШЕЕЛЕН, є однією зі складових на шляху зміцнення взаємовідносин між парламентами обох країн.

У цьому контексті О.ЛАВРИНОВИЧ підтримав пропозицію німецького колеги щодо започаткування подібної програми стажування німецьких спеціалістів в українському парламенті і запевнив у реалізації цього проекту в Україні. При цьому він зазначив, що є всі передумови, аби така співпраця була плідною.