Луценко обговорив з прокурором Гаазького суду перспективи розслідування злочинів проти Майдану

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

Луценко зазначив, що на зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду подякував за чітку позицію щодо визнання російської агресії в Криму і на Донбасі.

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«Рішення Путіна відкликати підпис під Римським статутом - найкраще свідчення високого авторитету Міжнародного кримінального суду», - написав генпрокурор.

Він повідомив, що «українська делегація обговорила перспективи спільного розслідування злочинів щодо учасників мирного протесту на Майдані, військових злочинів і злочинів проти людяності на Донбасі і в Криму як нерозривного ланцюжка злочинів державної мафії Януковича та його кремлівських покровителів».

«Прокурор Фату Бенсуда підкреслила цінність інформації, наданої ГПУ, і заявила про значний прогрес в нашій співпраці», - додав Луценко.

Як зазначила раніше на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, в Гаазі розпочалася зустріч делегації ГПУ у складі Луценка, Євгена Єніна та Сергія Горбатюка з прокурором Офісу Міжнародного кримінального суду Фату Бенсудою.