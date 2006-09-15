Авторитет серед експертів підтвердив автентичність плівок Мельниченка

Фрагменти записів екс-майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, які передані для експертизи американській компанії "Бек Тек" «є автентичними, записані на «Тошібі», інформація не редагувалася».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту головний експерт цієї компанії, громадянин США Дуглас ЛЕССІ.

На засіданні Верховної Ради був продемонстрований один із записів.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня 2002 року народний депутат України Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО запропонував від імені очолюваної ним Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування справи Георгія Гонгадзе надати Генеральній прокуратурі України результати експертизи плівок М.МЕЛЬНИЧЕНКА, здійсненої американською фірмою "Бек Тек".

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО підкреслив: "за дорученням Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України третього скликання компанія "Бек Тек" (штат Вірджинія, США) провела експертні дослідження аудіозаписів (магнітних фонограм), записаних М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ у службовому кабінеті Президента України КУЧМИ Л.Д., на яких йдеться про Георгія Гонгадзе, на предмет їх автентичності (достовірності). Експертизу проводив один із найдосвідченіших експертів у світі Брюс КЕНІГ. Він дослідив оригінали магнітних фонограм (файлів), записаних М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, та технічні пристрої, за допомогою яких були зроблені ці записи. Висновок експертизи (лабораторний звіт від 8 лютого 2002 року) щодо цих аудіозаписів однозначний: записані М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ магнітні фонограми є достовірними (автентичними), цільними і монтажу не піддавалися".