Буш направив до Києва делегацію на форум з Голодомору

Президент США Джордж Буш підписав розпорядження про склад "президентської делегації", яка від його імені візьме участь у міжнародному форумі в Києві, присвяченому 75-й річниці Голодомору, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Білого дому.

Згідно з розпорядженням, делегацію очолить посол США в Україні Вільям Тейлор.

До складу президентської делегації включені колишня посол США у Фінляндії Мерілін Уер і президент Міжнародного республіканського інституту Лорн Крейнер.

Міжнародний форум з Голодомору відбудеться в столиці України 22 листопада.