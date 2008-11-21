Буш направив до Києва делегацію на форум з Голодомору
03:07, 21 листопада 2008Політика
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Делегацію очолить посол США
Президент США Джордж Буш підписав розпорядження про склад "президентської делегації", яка від його імені візьме участь у міжнародному форумі в Києві, присвяченому 75-й річниці Голодомору, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Білого дому.
Згідно з розпорядженням, делегацію очолить посол США в Україні Вільям Тейлор.
До складу президентської делегації включені колишня посол США у Фінляндії Мерілін Уер і президент Міжнародного республіканського інституту Лорн Крейнер.
Міжнародний форум з Голодомору відбудеться в столиці України 22 листопада.
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