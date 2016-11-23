У Кремлі погодились із Трампом щодо невдалості терміну "перезавантаження"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Я хочу нагадати слова президента Путіна. Він неодноразово і з різних приводів говорив про бажання вибудовувати добрі, взаємовигідні і рівноправні відносини з США. Тобто, в цьому випадку президент завжди зазначав, що розраховує на взаємність з боку Вашингтона», - сказав Пєсков.

Він вважає, що зараз рівень двосторонніх відносин РФ і США далеко не найкращий.

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«Навряд чи можна щось напсувати в цих відносинах. Вони перебувають на дні, але, безперечно, ми розраховуємо на те, що діалог буде відновлено і почнеться непростий, і ясно, що нешвидкий процес виведення відносин у конструктивне русло», - додав Пєсков.

На його думку, «можна погодитися з оцінками обраного президента США Дональда Трампа про те, що новий формат відносин з Москвою не обов'язково буде перезавантаженням.

«Що стосується слова «перезавантаження відносин», ну, напевно, тут можна з обраним президентом погодитися: слово справді дещо себе скомпрометувало, бо наслідки цього перезавантаження справді зовсім не ті, які ми хотіли б бачити. Термін у цьому випадку не має жодного значення, головне - це наявність бажання і демонстрація готовності піти на нормалізацію відносин», - сказав прес-секретар президента РФ.

Як повідомляв УНІАН, Трамп вважає обопільним інтересом США і Росії знаходження можливості для нормалізації відносин.

Його запитали, чи буде «перезавантаження» відносин з Росією. «Я б не використовував цей термін після того, що сталося, ви знаєте, раніше. Я думаю, я хотів би мати можливість порозумітися з Росією, і я вважаю, що вони хотіли б порозумітися з нами. Це наш обопільний інтерес», - наголосив Трамп. Він заявив, що не має упереджених позицій, але, звертаючи увагу на те, що раніше, під час виборчої кампанії, звучали закиди, що «Дональду Трампу подобається Путін, Путіну подобається Дональд Трамп», на його думку, «хіба не було б добре, якщо б ми справді знайшли спільну мову з Росією, хіба не було б добре, якби ми разом переслідували «Ісламську державу».