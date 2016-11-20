Порошенко прогнозує компроміс між Україною, ЄС та Нідерландами щодо ратифікації Угоди про асоціацію
Президент Петро Порошенко прогнозує досягнення взаємоприйнятного компромісу між Україною, Євросоюзом та Нідерландами щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у зверненні до українського народу з нагоди Дня Гідності і Свободи.
«Мої переговори з лідерами інституцій та держав-членів Європейського Союзу також дають підстави прогнозувати, що буде знайдено взаємоприйнятний компроміс між Україною, Євросоюзом та Нідерландами, і ратифікацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі буде завершено», - зазначив глава держави.
Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
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Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Проти» проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.
Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.
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Водночас 28 жовтня Рютте заявив, що намагається переконати опозицію, голосів якої не вистачає для ратифікації Угоди у Сенаті, щоб вона підтримала ратифікацію документу, до 1 листопада.
Разом з тим 31 жовтня уряд Нідерландів звернувся до парламенту країни з листом, у якому йдеться про те, що в інтересах держави важливо ратифікувати Угоду про асоціацію.
Зазначається, що уряд Нідерландів планує до 15-16 грудня продовжити переговори з Україною, ЄС та нідерландськими опозиційними партіями для досягнення компромісу, який дозволить ратифікувати Угоду про асоціацію і, водночас, врахувати результати референдуму в країні.