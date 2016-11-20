Порошенко прогнозує компроміс між Україною, ЄС та Нідерландами щодо ратифікації Угоди про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у зверненні до українського народу з нагоди Дня Гідності і Свободи.

«Мої переговори з лідерами інституцій та держав-членів Європейського Союзу також дають підстави прогнозувати, що буде знайдено взаємоприйнятний компроміс між Україною, Євросоюзом та Нідерландами, і ратифікацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі буде завершено», - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

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Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Проти» проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.

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Водночас 28 жовтня Рютте заявив, що намагається переконати опозицію, голосів якої не вистачає для ратифікації Угоди у Сенаті, щоб вона підтримала ратифікацію документу, до 1 листопада.

Разом з тим 31 жовтня уряд Нідерландів звернувся до парламенту країни з листом, у якому йдеться про те, що в інтересах держави важливо ратифікувати Угоду про асоціацію.

Зазначається, що уряд Нідерландів планує до 15-16 грудня продовжити переговори з Україною, ЄС та нідерландськими опозиційними партіями для досягнення компромісу, який дозволить ратифікувати Угоду про асоціацію і, водночас, врахувати результати референдуму в країні.