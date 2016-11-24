Порошенко заявив, що Трамп у розмові з ним підняв питання Донбасу і Криму
Президент України Петро Порошенко заявляє, що обраний президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з ним піднімав питання російської агресії на сході України та анексії Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час прес-конференції у рамках 18-го саміту Україна- ЄС у Брюсселі.
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Він нагадав, що нещодавно мав розмову з Трампом. «Можу завірити вас, що питання російської агресії, анексії Криму було піднято обраним президентом Трампом під час розмови зі мною. Я не хотів би вам розкривати зміст першої розмови між президентом України та обраним президентом США, але в мене була нагода дуже детальну інформацію надати йому про ситуацію на сході моєї країни та у Криму», - сказав Порошенко.
За словами глави держави, Україна має «сильну двопартійну підтримку у Конгресі США і загалом серед політиків США, як республіканців, так і демократів».
«Тож ми не очікуємо будь-яких значущих змін у цій підтримці обох партій», - підкреслив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 19 листопада глава Європейської ради Дональд Туск провів телефонну розмову з Трампом. Під час неї Туск наголосив на необхідності підтримати Україну.