"Белавіа" погодила з Києвом компенсацію за повернення літака: сума менша від початкової - ЗМІ

Як повідомляє БЕЛТА, про це заявив заступник генерального директора з маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності "Белавіа" Ігор Чергінець.

"Крім нашої авіакомпанії, проблемою щільно займається МЗС Білорусі. З боку "Белавіа "усі необхідні умови виконано, узгоджено суму компенсації за повернення борту, вона, до речі, трохи зменшена порівняно з початковою. Питання опрацьовується і, сподіваюся, буде вирішене", - сказав він.

Чергінець додав, що "консультації з "Украерорухом" тривають, і ми очікуємо врегулювання ситуації з українською стороною".

Відзначається, що він не став називати конкретних термінів, коли українською стороною може бути виплачена сума збитку.

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Служба безпеки України змусила пасажирський літак компанії "Белавіа", що вилетів з аеропорту «Київ» (Жуляни) до Мінську, повернутися до Києва. Причиною дій СБУ була присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника антиМайдану. Підозрюваного зняли з літака і обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили - він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

Білорусь на офіційному рівні зажадала від України вибачень і грошової компенсації збитків авіакомпанії.