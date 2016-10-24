МЗС працюватиме з компетентними органами щодо ноти Білорусі з приводу інциденту з літаком "Белавіа"

Про це УНІАН повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

"Ми ноту отримали і будемо працювати спільно із компетентними органами", - сказала Беца.

За її словами, компетентні органи України тепер повинні визначити алгоритм подальших дій.

Як відомо, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії "Бєлавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" у Мінськ, повернутися в Київ. При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами. СБУ вже спростувала цю інформацію.

Читайте такожСкандал довкола СБУ та літака "Белавіа": експерти оцінили дії українських спецслужб

Причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника "Антимайдану". Підозрюваного зняли з літака та обшукали. Борт вилетів у Мінськ після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він дістався Мінська іншим авіалайнером.

МЗС Білорусі вручило ноту тимчасовому повіреному у справах України. Білорусь на офіційному рівні вимагає вибачень і грошових компенсацій від України.