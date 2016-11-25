Якщо Україна не отримає "безвіз", у ЄС будуть серйозні проблеми - єврокомісар

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Європа матиме проблему з довірою, якщо ми не виконаємо обіцянку і не надамо безвізовий режим", - заявив комісар.

Він нагадав, що ЄС і на технічному, й на політичному рівні визнав, що Україна виконала всі вимоги для надання "безвізу".

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"144 критеріїв досягнуто. Електронне декларування є величезним кроком вперед", - додав він.

Водночас комісар Ган наголосив, що завдання, поставлене президентом ЄК Жаном-Клодом Юнкером, є дуже амбіційним.

"Я чув заяву Юнкера. Мета мати безвізовий режим до кінця – амбітна, якщо не сказати надто амбітна. Але головне питання – у наявності політичної волі. Якщо є політична воля – жодної проблеми не буде, технічно це питання вирішується дуже просто", - заявив він.

Раніше президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вважає можливим прийняти рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для України до кінця року.