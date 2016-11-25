Легалізація зброї в Україні дозволить перемогти чорний ринок - депутат

На засіданні Комісії розглянуто звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з вимогою якнайшвидшого розгляду та прийняття Закону України "Про цивільну зброю та боєприпаси", який вже пройшов перше читання у Верховній Раді України, але на жаль вже більше двох років продовжує припадати пилом у надрах парламенту.

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Іван Ступак сказав: - "сьогодні тільки у Київській області, за офіційною статистикою, відкрито майже 38.000 кримінальних проваджень і кожен рік їх кількість продовжує зростати. З цього числа, майже 5.000 це злочини проти життя, здоров'я і власності громадян. Прийняття цього закону в короткий термін відкриє цивілізований ринок торгівлі вогнепальною зброєю для всіх громадян України, дозволить перемогти чорний ринок зброї, з також дозволить громадянам захистити себе і своє майно від злочинних посягань."

США, Франція, Швейцарія, Ізраїль, Естонія та інші розвинуті країни вже мають подібні закони.

"Статистика цих країн свідчить, що після прийняття такого закону, рівень злочинності знизився майже вдвічі", - зазначив Іван Ступак.

Нагадаємо, заступник голови Національної поліції, начальник патрульної поліції Олександр Фацевич заявляв, що Україна поки не готова до легалізації вогнепальної зброї.

Фацевич заявив, що повноважень поліції, прописаних у законодавстві, досить, а добропорядним громадянам слід виконувати вимоги поліцейських.