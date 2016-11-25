У "Правому секторі" пояснили, чому блокують виїзд екс-"беркутівців" з Лук'янівського СІЗО

У коментарі «Громадському радіо» прес-секретар Правого сектора Артем Скоропадський підтвердив, що представники цієї організації блокують СІЗО. Як пояснив Скоропадський, члени «Правого сектора» припускають, що колишніх беркутівців можуть відпустити відразу після допиту. Але на чому ґрунтується це припущення, Скоропадський пояснити не зміг.

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«На 100 відсотків ми нічого не можемо знати, але таке припущення є. Воно засноване на попередніх історіях протягом трьох років, коли жоден з убивць Євромайдану не був покараний», — розповів Скоропадський.

Як повідомляв УНІАН, у Києві декілька десятків людей блокують виїзд екс-«беркутівців» із Лук’янівського СІЗО до Святошинського суду, де має відбутись допит Януковича.