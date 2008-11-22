Ющенко з родиною поклав квіти до Пам'ятного знака жертвам Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною поклав квіти до Пам`ятного знака «Жертвам Голодомору 1932-1933 років» на Михайлівській площі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави взяв участь у молитві за померлими від голоду «Зі святими упокій...». На заході також були присутні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, віце-прем’єр Іван ВАСЮНИК, інші урядовці та депутати.

Крім того, у заході взяли участь представники всіх релігійних організацій України, крім УПЦ Московського патріархату.

Заходи відбуваються в рамках вшанування 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років.