Переобраний прем’єр Іспанії запевнив Порошенка, що виступає за негайне надання Україні безвізу

Порошенко подякував за незмінну підтримку офіційним Мадридом територіальної цілісності та суверенітету України, передає прес-служба президента.

"Іспанія рішуче підтримує і завжди буде підтримувати територіальну цілісність України", - підкреслив Рахой.

Порошенко високо оцінив позитивне голосування Іспанії під час розгляду у Третьому комітеті Генеральної Асамблеї ООН резолюції щодо порушення прав людини в Криму.

Читайте такожГлава ЄП назвав країни, через які затримується надання безвізу для України

Рахой підтвердив, що Іспанія завжди надаватиме сприяння Україні у реалізації її євроінтеграційних прагнень, зокрема виступає за швидке завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також негайне надання українським громадянам безвізового режиму.

Сторони домовилися активізувати зусилля для підписання найближчім часом Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

Співрозмовники висловилися за подальше поглиблення двостороннього політичного діалогу між Україною та Іспанією і обговорили перспективи обміну візитами.

Як повідомляв УНІАН, Іспанія понад 300 днів жила без уряду. Якби опозиціонери-соціалісти не погодилися перестати блокувати призначення Рахоя, представника Народної партії, у грудні в країні пройшли б треті за рік парламентські вибори.