Парламент Іспанії затвердив Маріано Рахоя на посаду прем'єра

Парламент Іспанії ухвалив лідера правоцентристської "Народної партії" Маріано Рахой в якості прем'єра країни, повідомляє Бі-бі-сі.

Рахой стане главою кабінету, попри те, що в його партії немає більшості у парламенті.

Це стало можливим після того, як опозиційна Соціалістична партія утрималася від голосування. Такий крок дозволив парламентарів проголосувати за формування уряду меншості.

Рахой заявив, що назве новий склад кабінету міністрів 3 листопада.

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Для нього це буде вже другий термін в якості прем'єра. Вперше він очолив кабінет у 2011 році. У 2015 році його партія не зуміла на парламентських виборах зберегти за собою більшість.

За підсумками голосування з'ясувалося, що і в інших партій недостатньо місць, щоб сформувати уряд.

Так як партіям не вдалося домовитися про коаліцію, на червень 2016 року були призначені повторні вибори. Але і вони завершилися з тим же результатом.

Весь цей час Рахой був виконуючим обов'язки прем'єра.