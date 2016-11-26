Парламент Грузії виніс вотум довіри новому уряду
21:33, 26 листопада 2016Політика
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Парламент Грузії виніс вотум довіри новому уряду на чолі з Георгієм Квірікашвілі.
Також депутати підтримали урядову програму "Свобода, швидкий розвиток, добробут" / sputnik-georgia.ru
За висловлення довіри на позачерговому засіданні проголосували 110 депутатів зі 146 представлених у парламенті Грузії, повідомляє Sputnik Georgia.
Також депутати підтримали урядову програму "Свобода, швидкий розвиток, добробут".
Уряд Грузії на чолі з Квірікашвілі склав повноваження 18 листопада, після визнання повноважень парламенту дев'ятого скликання. Наступного дня президент представив кандидатуру Квірікашвілі, обрану правлячою партією "Грузинська мрія — демократична Грузія", на посаду прем'єра.
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Квірікашвілі вирішив залишити в майбутньому уряді більшість з колишніх міністрів. Зміни торкнулися лише економічного блоку.
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