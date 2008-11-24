Тимошенко: Україна матиме і економічні, і фінансові втрати
10:38, 24 листопада 2008Політика
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Прем`єр впевнена, що її уряд долатиме кризу
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що саме її уряд виводитиме країну з кризи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів .
«Я переконана, що нашому уряду і доведеться виводити країну на цьому дуже важкому шляху світової фінансової кризи і ставити на надійний шлях економічного розвитку», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.
Водночас прем’єр-міністр також висловила думку, що Україна матиме і економічні, і фінансові втрати. «На жаль, це доведеться констатувати», - додала вона.
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