Янукович стверджує, що проекту указу про введення воєнного стану під час Майдану не було

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

Також Янукович додав, що не давав вказівки припинити стрілянину на Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року, бо вогонь вели, на його думку, з будівель, які контролювалися опозицією, а він на неї не мав впливу.

На запитання прокурора, хто йому доповів про це, він сказав, що дізнався про це зі ЗМІ.

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Як повідомляв УНІАН, у травні суд у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати в режимі відеозв'язку Януковича як свідка в цій справі.

25 листопада Янукович у Ростовському обласному суді вийшов на відеозв'язок зі Святошинським райсудом Києва, проте активісти заблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО, і екс-«беркутівців» не змогли доправити до суду. У зв‘язку з цим судове засідання було перенесено на сьогодні, 28 листопада.